У тимчасово окупованій Феодосії спалахнула нафтобаза

У Криму була неспокійна ніч.

У тимчасово окупованій Феодосії, де попередньо після атаки БПЛА, спалахнула місцева нафтобаза

Про це повідомляють рос"ЗМІ".

Перед пожежею мешканці чули вибухи, повідомили очевидці.

Місцева "влада" підтвердила пожежу на нафтобазі, про причини не повідомлялося.

"Займання на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС. Жертв та постраждалих немає. До Феодосії виїхав "віце-прем'єр" Ігор Михайличенко", — пише "радник голови Криму" Крючков із посиланням на "главу Феодосійської адміністрації" Ігоря Ткаченка.

Нагадаємо, супутникові знімки показали, що Росія посилила оборону Керченського мосту, який з'єднує її з Кримом. На кадрах, зроблених Maxar Technologies, видно, як навколо мосту зводять додаткові захисні споруди, включаючи баржі та плавучі загородження. Ці заходи спрямовані на захист від українських атак, особливо з використанням безпілотників, які вже неодноразово пошкоджували міст.

Читайте також: