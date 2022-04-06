У тимчасово окупованій Каховці вчителі відмовилися співпрацювати з "новою" владою

Українські вчителі заблокували роботу окупаційної влади.

У Каховці педагоги відмовилися працювати за наказами "гауляйтера" і відновлювати навчання в місцевих школах.

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Про це повідомив депутат облради Сергей Хлань

"У Каховці всі вчителі відмовилися працювати з новим "призначником". Вони сказали, що жодних вказівок не виконуватимуть", - розповів Хлань.

За його словами, новий "керівник" окупаційної адміністрації Павло Філіпчук заявив, що ніхто не отримуватиме зарплату, якщо не виконуватиме накази. Втім, це українських вчителів не злякало.

За словами журналіста Батуріна, Філіпчук загрожує відправити непокірних учителів "на підвал".

"Своїх людей, які працювали б за законами російських фашистів, у гауляйтера немає від слова зовсім", - каже журналіст.

Нагадаємо, що російські окупанти під час мирного мітингу в Каховці Херсонської області викрали щонайменше чотирьох людей. Де вони зараз перебувають - невідомо.