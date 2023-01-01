У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи: російська пропаганда прогнозовано звинуватила ЗСУ

У ніч проти 1 січня 2023 року у тимчасово окупованому Росією Донецьку пролунала низка вибухів.

Про це повідомили у місцевих соцмережах та пізніше почали тиражувати обстріл Донецька у відомих російських пропагандистських «ЗМІ».

Зокрема, йшлося про те, що у кількох районів Донецька було кілька «прильотів», зокрема, на вулиці Постишева, Артеме та бульварі Пушкіна. Унаслідок обстрілу - пошкоджені житлові будинки, магазини та проїжджа частина вулиць.

Російські пропагандисти не забарилися з висновками і звинуватили українських військових в обстрілах міста водночас не забувши про «західний вплив».

Мовляв, «на уламках ракет, знайдених на проїжджій частині після обстрілу Ворошилівського району Донецька, - маркування латиницею».

Російські «ЗМІ» також випустили відео з очевидцями, які нібито потрапили під «український обстріл».

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Ситуація у Донецьку

Нагадаємо, що напередодні Різдва окупанти в черговий раз обстріляли Донецьк. Під час обстріли зазнали руйнувань будинки, зафіксовано пошкодження авто тощо.

Додамо, що раніше через обстріли частина Донецька опинилася без світла.

Зауважимо, що російський пропагандист Дмитро Рогозін отримав поранення сідниць та голови під час святкування дня народження у Донецьку.

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