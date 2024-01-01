У тимчасово окупованому Донецьку - вибухи: є поранені та загиблі

Розпочалася тривожна ніч для росіян на окупованих територіях.

За 10 хвилин після початку Нового року у тимчасово окупованому Донецьку розпочали лунати вибухи.

Про це повідомили очевидці у соціальних мережах та представники окупаційної "влади".

В обстрілі росіяни звинуватили "українські війська". Мовляв, "через 10 хвилин після настання нового року випустили 15 ракет із РСЗВ по Донецьку". Про це повідомили у представництві "ДНР".

Глава "ДНР" Денис Пушилін заявив про семеро поранених та трьох загиблих внаслідок обстрілу Донецька українськими військами у новорічну ніч.

У соцмережах також повідомляють, що внаслідок обстрілу центру Донецька є загиблі та поранені.

Зауважимо, що обстріляний центр міста, зокрема, готель Donbas Palace.

Також повідомляється, що пропагандистський журналіст загинув у центрі Донецька під час обстрілу з боку ЗСУ, ще один поранений. Про це інформує пропагандистське "інформагенція" ТАРС із посиланням на оперативні служби "ДНР".

Тим часом у Макіївці запускають феєрверки.

Оновлено 01:18

Повідомляють про 4 загиблих і 14 поранених унаслідок прильотів у тимчасово окупованому Донецьку.

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