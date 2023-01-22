У тимчасово окупованому Харцизьку лунають звуки вибухів: видно заграву

У тимчасово окупованому Харцизьку та Іловайську у ніч проти 22 січня 2023 року лунають вибухи та видно спалахи від ймовірних "прильотів".

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах. Вони досить емоційно коментують звуки, що сході на вибухи.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Наразі "влада "ДНР", яка з 2014 року тимчасово окупувала Харцизьк та Іловайськ, утримується під повідомлень про ситуацію, що сталася.

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Ситуація на тимчасово окупованому Донбасі

Нагадаємо, що внаслідок удару у будівлі Макіївського ПТУ загинули близько 600 окупантів.

Міністерство оборони Росії визнало, що кількість загиблих внаслідок удару становить 89 осіб. Водночас солдат, які вціліли, командування окупантів хотіло відправити у наступ, аби списати як свідків.

Тим часом в Росії заявили, що не оприлюднять списки загиблих внаслідок удару по ПТУ Макіївки.

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