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У тимчасово окупованому Харцизьку лунають звуки вибухів: видно заграву

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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У тимчасово окупованому Харцизьку лунають звуки вибухів: видно заграву

Фото: ТСН.ua

На тимчасово окупованій території Донецької області - неспокійна ніч.

У тимчасово окупованому Харцизьку та Іловайську у ніч проти 22 січня 2023 року лунають вибухи та видно спалахи від ймовірних "прильотів". 

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах. Вони досить емоційно коментують звуки, що сході на вибухи. 

Увага! На відео присутня ненормативна лексика. 

Наразі "влада "ДНР", яка з 2014 року тимчасово окупувала Харцизьк та Іловайськ, утримується під повідомлень про ситуацію, що сталася. 

Ситуація на тимчасово окупованому Донбасі 

Нагадаємо, що внаслідок удару у будівлі Макіївського ПТУ загинули близько 600 окупантів.

Міністерство оборони Росії визнало, що кількість загиблих внаслідок удару становить 89 осіб. Водночас солдат, які вціліли, командування окупантів хотіло відправити у наступ, аби списати як свідків.

Тим часом в Росії заявили, що не оприлюднять списки загиблих внаслідок удару по ПТУ Макіївки.

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Дата публікації
Перегляди
3133
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