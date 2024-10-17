У тимчасово окупованому Криму леви напали на працівницю сафарі-парку

Три леви напали на співробітницю сафарі-парку "Тайган" у тимчасово окупованому Криму, жінка загинула.

Про це повідомляють рос"ЗМІ".

Порушено справу щодо порушення вимог охорони праці.

Директор парку Олег Зубков заявив, що левів, що напали на жінку, присипляти не будуть:

Мовляв, леви тут ні до чого, це людський чинник.

"Присипляти левів не будемо, тому що вони хижаки і залишаються хижаками, не прощаючи наших людських помилок, вони діють за своїми інстинктами та правилами. З левами ніхто нічого не робитиме", - заявив очільник сафарі-парку.

Слідство повідомляло, що співробітниця парку зайшла в клітку з хижаками для прибирання та не закрила засув дверей між двома її приміщеннями.

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