У тимчасово окупованому Криму леви напали на працівницю сафарі-парку

Жінка загинула.
Три леви напали на співробітницю сафарі-парку "Тайган" у тимчасово окупованому Криму, жінка загинула.
Про це повідомляють рос"ЗМІ".
Порушено справу щодо порушення вимог охорони праці.
Директор парку Олег Зубков заявив, що левів, що напали на жінку, присипляти не будуть:
Мовляв, леви тут ні до чого, це людський чинник.
"Присипляти левів не будемо, тому що вони хижаки і залишаються хижаками, не прощаючи наших людських помилок, вони діють за своїми інстинктами та правилами. З левами ніхто нічого не робитиме", - заявив очільник сафарі-парку.
Слідство повідомляло, що співробітниця парку зайшла в клітку з хижаками для прибирання та не закрила засув дверей між двома її приміщеннями.
Нагадаємо:
- На території природного парку "Ергакі" у Красноярському краї ведмідь напав на групу з чотирьох туристів, які здійснювали спортивний категорійний похід.
- А на території Кінк-Ривер, штат Аляска, на жінку напали три ведмеді. Живою вона знайшлася лише через добу.
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