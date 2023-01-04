У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи: деталі

Вранці юзери у соціальних мережах почали повідомляти про звуки вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму.

Також є повідомлення про звуки вибухів на аеродромі Бельбек у Криму.

До марафону вибухового ранку, згідно з повідомленнями пабликів, долучилася Євпаторія.

Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, щонайменш двічі спрацювали системи ППО.

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Ситуація в Криму

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Росія тримає у Криму носії ядерної зброї. Розвідка України стежить за переміщеннями ядерної зброї Росії і знає, де вона розташована.

Також раніше на півночі Криму пролунали вибухи.

Росіяни та колаборанти на анексованому півострові тривожні. У Криму панує дуже напружена атмосфера, панічні настрої посилюються з кожним днем.

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