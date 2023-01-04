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У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи: деталі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи: деталі

Фото: Associated Press

"Крим, спиш?", - іронічному запитують користувачі у соціальних мережах.

Вранці юзери у соціальних мережах почали повідомляти про звуки вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму

Також є повідомлення про звуки вибухів на аеродромі Бельбек у Криму. 

До марафону вибухового ранку, згідно з повідомленнями пабликів, долучилася Євпаторія. 

Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, щонайменш двічі спрацювали системи ППО. 

Ситуація в Криму

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Росія тримає у Криму носії ядерної зброї. Розвідка України стежить за переміщеннями ядерної зброї Росії і знає, де вона розташована. 

Також раніше на півночі Криму пролунали вибухи

Росіяни та колаборанти на анексованому півострові тривожні. У Криму панує дуже напружена атмосфера, панічні настрої посилюються з кожним днем.  

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Дата публікації
Перегляди
2234
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