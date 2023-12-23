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У тимчасово окупованому Криму окупанти вербує населення за допомогою курсів операторів безпілотників

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У тимчасово окупованому Криму окупанти вербує населення за допомогою курсів операторів безпілотників

Ворог навчає молодь на окупованих територіях керувати безпілотниками / Фото: MIL.IN.UA

Окупанти працюють з молоддю.

На тимчасово окупованих територіях ворог продовжує вербувати молодь на війну проти Батьківщини.

Про це інформує Центр національного спротиву. 

Так, у ТОТ Криму ворог проводить набір на курси оперування FPV-дронами при осередках ДОСААФ. Потрапити на курс можна лише за згоди на закінчення піти “добровольцем” на загарбницьку війну проти України.

Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право й набирає до лав своєї армії мешканців окупованих територій, адже росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють.

Нагадаємо, що також у ніч проти 23 грудня 2023 року у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи

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Дата публікації
Перегляди
83
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