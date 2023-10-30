У тимчасово окупованому Криму під ранок знову пролунали вибухи 

Вранці 30 жовтня 2023 року приблизно о 6:25 у Сакському районі було чути вибухи.
Вони пролунали поблизу с. Наумово.
Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер» у соціальних мережах.
Було чути 2 глухі вибухи, перший, був не дуже синій, а другий був схожий на звук прильоту, повідомляють очевидці.
Інформація потребує підтвердження.
Щоправда, у тому районі тимчасово окупованого Криму є склади боєприпасів.
Також у Севастопольській бухті було два гучні залпи, повідомляють очевидці..
Рейд через бухту перекрито. Стверджують, що стріляли із корабля.
Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться в повідомленні.
Додамо, що раніше у Севастополі раніше пролунали вибухи: окупанти нібито "відбивали атаку українських дронів".
Нагадаємо, що росіяни з тимчасово окупованого лівого берега атакували Херсон, є травмовані містяни.
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