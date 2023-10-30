У тимчасово окупованому Криму під ранок знову пролунали вибухи 

Вранці 30 жовтня 2023 року приблизно о 6:25 у Сакському районі було чути вибухи.

Вони пролунали поблизу с. Наумово.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер» у соціальних мережах.

Було чути 2 глухі вибухи, перший, був не дуже синій, а другий був схожий на звук прильоту, повідомляють очевидці.

Інформація потребує підтвердження.

Щоправда, у тому районі тимчасово окупованого Криму є склади боєприпасів.

Також у Севастопольській бухті було два гучні залпи, повідомляють очевидці..

Рейд через бухту перекрито. Стверджують, що стріляли із корабля.

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що раніше у Севастополі раніше пролунали вибухи: окупанти нібито "відбивали атаку українських дронів".

Нагадаємо, що росіяни з тимчасово окупованого лівого берега атакували Херсон, є травмовані містяни.

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