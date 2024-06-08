У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

У ніч проти 8 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму прозвучали вибухи.

Зокрема, гучний об'ємний вибух було чутно в Балаклаві, - інформує Telegram-канал "Кримський вітер".

Пізніше гучний вибух було чути у всіх районах Севастополя.

За даними джерела, перший вибух о 01:39 стався в районі Балаклавської ТЕС.

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Перед вибухом начебто було чути черги з великокаліберної зброї - відповідно, - схоже на атаку БПЛА.

Від вибуху тремтіли вікна та спрацювали сигналізації автомобілів, розповідають очевидці.

"Другий вибух у Севастополі був з боку моря – це морський дрон", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленнями місцевих жителів, "стало зле якомусь кораблю".

Вибух у морі пролунав поблизу Стрілецької бухти.

Також очевидці заявили про звуки БПЛА біля селища Новоселівське Роздольненського району.

До того ж вночі у Севастополі лунала стрілянина.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 7 червня в Криму пошкоджено 2 РЛС та поранено військовослужбовця РФ. Окупанти вже не можуть почуватися у безпеці на території півострова.

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