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У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

Крим знову атакували невідомі дрони

Неспокійна ніч чекала на окупантів.

У ніч проти 8 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму прозвучали вибухи. 

Зокрема, гучний об'ємний вибух було чутно в Балаклаві, - інформує Telegram-канал "Кримський вітер". 

Пізніше гучний вибух було чути у всіх районах Севастополя. 

За даними джерела, перший вибух о 01:39 стався в районі Балаклавської ТЕС. 

Перед вибухом начебто було чути черги з великокаліберної зброї - відповідно, - схоже на атаку БПЛА.

Від вибуху тремтіли вікна та спрацювали сигналізації автомобілів, розповідають очевидці. 

"Другий вибух у Севастополі був з боку моря – це морський дрон", - йдеться у повідомленні. 

Згідно з повідомленнями місцевих жителів, "стало зле якомусь кораблю". 

Вибух у морі пролунав поблизу Стрілецької бухти. 

Також очевидці заявили про звуки БПЛА біля селища Новоселівське Роздольненського району. 

До того ж вночі у Севастополі лунала стрілянина. 

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 7 червня в Криму пошкоджено 2 РЛС та поранено військовослужбовця РФ. Окупанти вже не можуть почуватися у безпеці на території півострова.

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