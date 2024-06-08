У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

Неспокійна ніч чекала на окупантів.
У ніч проти 8 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму прозвучали вибухи.
Зокрема, гучний об'ємний вибух було чутно в Балаклаві, - інформує Telegram-канал "Кримський вітер".
Пізніше гучний вибух було чути у всіх районах Севастополя.
За даними джерела, перший вибух о 01:39 стався в районі Балаклавської ТЕС.
Перед вибухом начебто було чути черги з великокаліберної зброї - відповідно, - схоже на атаку БПЛА.
Від вибуху тремтіли вікна та спрацювали сигналізації автомобілів, розповідають очевидці.
"Другий вибух у Севастополі був з боку моря – це морський дрон", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленнями місцевих жителів, "стало зле якомусь кораблю".
Вибух у морі пролунав поблизу Стрілецької бухти.
Також очевидці заявили про звуки БПЛА біля селища Новоселівське Роздольненського району.
До того ж вночі у Севастополі лунала стрілянина.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 7 червня в Криму пошкоджено 2 РЛС та поранено військовослужбовця РФ. Окупанти вже не можуть почуватися у безпеці на території півострова.
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