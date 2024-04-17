Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи - моніторингові канали

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи - моніторингові канали

Моніторингові канали заявили про вибухи у Криму

Для окупантів настала тривожна ніч.

У ніч проти 17 квітня 2024 року у Джанкої, що у тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи.

Про це інформують моніторингові канали. 

За попередньою інформацією, вибухи пролунали до початку повітряної тривоги. 

Повідомляють про пожежу.

Наразі інформація перевіряється та уточнюється. 

Раніше повідомляли, що окупанти в Криму зафіксували перекидання бетереї "Градів".

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація