У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи - моніторингові канали

Для окупантів настала тривожна ніч.
У ніч проти 17 квітня 2024 року у Джанкої, що у тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи.
Про це інформують моніторингові канали.
За попередньою інформацією, вибухи пролунали до початку повітряної тривоги.
Повідомляють про пожежу.
Наразі інформація перевіряється та уточнюється.
Раніше повідомляли, що окупанти в Криму зафіксували перекидання бетереї "Градів".
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