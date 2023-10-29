У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: очевидці повідомляють про звуки безпілотників та стрілянину

У Євпаторії та районі близько 20 хвилин було чути звуки руху безпілотників.
Про це повідомляють очевидці події, - пише у Telegram-каналі «Кримський вітер».
Також періодично лунає стрілянина з боку Заозерного.
«У Чорноморському чи то стріляють по якихось повітряних цілях, чи то ці цілі кудись потрапляють», - йдеться у повідомленні.
Також місцеві повідомляють про два вибухи.
До того у Чорноморському «росППО» стріляє по безпілотниках
Очевидці повідомляють, що дуже страшно і ховаються з дітьми у підвалах.
Нагадаємо, що у Криму партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя.
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