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У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: очевидці повідомляють про звуки безпілотників та стрілянину

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: очевидці повідомляють про звуки безпілотників та стрілянину

У Криму розпочалася тривожна ніч / Фото: ТСН.ua

У Євпаторії та районі близько 20 хвилин було чути звуки руху безпілотників.

Про це повідомляють очевидці події, - пише у Telegram-каналі «Кримський вітер». 

Також періодично лунає стрілянина з боку Заозерного.

«У Чорноморському чи то стріляють по якихось повітряних цілях, чи то ці цілі кудись потрапляють», - йдеться у повідомленні.

Також місцеві повідомляють про два вибухи.

До того у Чорноморському «росППО» стріляє по безпілотниках

Очевидці повідомляють, що дуже страшно і ховаються з дітьми у підвалах.

Нагадаємо, що у Криму партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя.

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Перегляди
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