У тимчасово окупованому Криму прозвучали вибухи - моніторингові канали

На окупантів чекала тривожна ніч.
Про три вибухи в районі аеродрому Кіровський та один вибух у районі Джанкоя заявили очевидці.
Про це інформує моніторинговий канал "Кримський вітер".
Пізніше він уточнив, що йшлося про 4 вибухи було над Кіровським: 3 у районі аеродрому та 1 над залізничною станцією Кіровське, уточнюють місцеві жителі.
Нагадаємо, Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України та знищення Кримського мосту.
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