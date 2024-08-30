У тимчасово окупованому Криму прозвучали вибухи - моніторингові канали

Про три вибухи в районі аеродрому Кіровський та один вибух у районі Джанкоя заявили очевидці.

Про це інформує моніторинговий канал "Кримський вітер".

Пізніше він уточнив, що йшлося про 4 вибухи було над Кіровським: 3 у районі аеродрому та 1 над залізничною станцією Кіровське, уточнюють місцеві жителі.

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Нагадаємо, Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України та знищення Кримського мосту.

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