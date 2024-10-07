У тимчасово окупованому Криму з-під носа у ФСБ евакуювали сім'ю офіцера ВМС України

З тимчасово окупованого Криму загін спеціальної розвідки військово-морських сил «Янголи» евакуював родину офіцера ВМС.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

"Загін спеціальної розвідки "Янголи" на виконання завдання командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи провів складну операцію та евакуював з тимчасово окупованого Криму родину офіцера Військово-морських сил", - йдеться у повідомленні.

Сім'я офіцера ВМС України покинула тимчасово окупований Крим через переслідування з боку ФСБ. 18 вересня окупанти затримали всю родину з чотирьох осіб — батьків офіцера, сестру та неповнолітню племінницю. Протягом трьох днів їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами, намагаючись змусити офіцера співпрацювати.

20 вересня сім'ю офіцера ВМС України тимчасово відпустили, вимагаючи, щоб протягом п'яти днів він вийшов на зв'язок із співробітниками ФСБ, інакше родині загрожувало багаторічне ув'язнення. Офіцер доповів про ситуацію командувачу ВМС України, після чого було вирішено залучити до планування та проведення спецоперації загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи", відомий численними успішними евакуаціями.

"Операція була спланована у режимі цілковитої таємності у стислі терміни та успішно реалізована. Сім'ю евакуювали фактично з-під носа у окупантів", - розповіли в ВМС.

У пресслужбі повідомили, що загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" вже евакуював 73 особи, серед яких як цивільні, так і військовослужбовці.

Нагадаємо, умісті Гірник Донецької області правоохоронцям вдалося евакуювати під обстрілом ворожого дрона дві родини з дітьми.

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