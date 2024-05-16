У тимчасово окупованому Крыму на аеродромі "Бельбек" спалахнула пожежа після ракетної атаки - соцмережі

У ніч проти 16 травня 2024 року невідомі ракети атакували тимчасово окупований кримський півострів.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах та моніторингових каналах.

Згідно з повідомленнями місцевої "влади", у Севастополі працювало "ППО". Також в місті розпочали лунати сирени через масовану ракетну атаку.

Повідомлялося про вісім літаків-розвідників, яких було помічено за останню добу. Мовляв, такого раніше не було.

Власне відбулася друга за добу спроба атакувати севастопольський аеродром "Бельбек".

Росіяни відзвітувалися, що над Кримським півостровом було збито п'яти ракет.

Проте водночас, очевидці та джерела моніторингових каналів заявили, що на аеродромі "Бельбек" сталася пожежа, бо влучили по паливному складу.

Пізніше в Мережі з'явилися відповідні фото та відео. Також пишуть про попадання по авіабазі Гвардійська.

Водночас інформація потребує підтвердження.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “БЛ…! ЧТО ЭТО ТАКОЕ!” У КРИМУ — ГУЧНІ ВИБУХИ І ДЕТОНАЦІЯ! Люди знімають відео!

Нагадаємо, що російська база протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі в Криму була пошкоджена ракетним ударом.

Додамо, що 6 травня ГУР Міноборони України за допомогою дрона Magura V5 уразило і знищило швидкісний катер ворога у бухті Вузька в Криму. Пізніше у розвідці уточнили, що знищили в Чорному морі російський катер серії "Мангуст"150, яких у тамтешній акваторії не так багато. Судно затонуло.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.