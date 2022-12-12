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У тимчасово окупованому Маріуполі назріває соціальний бунт: стало відомо, чому

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У тимчасово окупованому Маріуполі назріває соціальний бунт: стало відомо, чому

Фото: Associated Press

У Маріуполі зріє черговий соціальний бунт.

Про це в соціальних мережах повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

Картинки від пропаганди вже не працюють, окупаційна влада мовчить, проблеми накопичуються.

"Не вистачає лише каталізатору. Вчора вночі йшов дощ у багатьох прямо в квартирах. Тепла немає.
Наступний мороз може вивести людей на вулиці. Революція відчаю на марші...", - йдеться у повідомленні. 

Яка ситуація в Маріуполі

Нагадаємо, що російські окупанти почали паспортизацію населення у тимчасово захопленому Маріуполі. Перші паспорти видали у  с. Мангуш в Маріупольському районі. 

Також маріупольців просять обмежити пересування містом, яке тимчасово перебуває під контролем окупаційних військ РФ, через стрімке зростання військових патрулів загарбників.

До того ж жителі Маріуполя влаштували голодний бунт через спробу Червоного Хреста скасувати видавання гуманітарної допомоги.

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Дата публікації
Перегляди
326
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