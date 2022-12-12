У тимчасово окупованому Маріуполі назріває соціальний бунт: стало відомо, чому

У Маріуполі зріє черговий соціальний бунт.
Про це в соціальних мережах повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Картинки від пропаганди вже не працюють, окупаційна влада мовчить, проблеми накопичуються.
"Не вистачає лише каталізатору. Вчора вночі йшов дощ у багатьох прямо в квартирах. Тепла немає.
Наступний мороз може вивести людей на вулиці. Революція відчаю на марші...", - йдеться у повідомленні.
Яка ситуація в Маріуполі
Нагадаємо, що російські окупанти почали паспортизацію населення у тимчасово захопленому Маріуполі. Перші паспорти видали у с. Мангуш в Маріупольському районі.
Також маріупольців просять обмежити пересування містом, яке тимчасово перебуває під контролем окупаційних військ РФ, через стрімке зростання військових патрулів загарбників.
До того ж жителі Маріуполя влаштували голодний бунт через спробу Червоного Хреста скасувати видавання гуманітарної допомоги.
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