У тимчасово окупованому Маріуполі назріває соціальний бунт: стало відомо, чому

Про це в соціальних мережах повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Картинки від пропаганди вже не працюють, окупаційна влада мовчить, проблеми накопичуються.

"Не вистачає лише каталізатору. Вчора вночі йшов дощ у багатьох прямо в квартирах. Тепла немає.

Наступний мороз може вивести людей на вулиці. Революція відчаю на марші...", - йдеться у повідомленні.

Яка ситуація в Маріуполі

Нагадаємо, що російські окупанти почали паспортизацію населення у тимчасово захопленому Маріуполі. Перші паспорти видали у с. Мангуш в Маріупольському районі.

Також маріупольців просять обмежити пересування містом, яке тимчасово перебуває під контролем окупаційних військ РФ, через стрімке зростання військових патрулів загарбників.

До того ж жителі Маріуполя влаштували голодний бунт через спробу Червоного Хреста скасувати видавання гуманітарної допомоги.

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