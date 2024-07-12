У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи: що відомо

Наразі подробиць небагато.
У тимчасово окупованому Маріуполі вдень 12 липня чули вибухи. Очікуємо на офіційну інформацію.
Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Гучно! Деталі уточнюємо", – зазначив радник мера міста.
Згодом стало відомо, що прилетіло по аеропорту.
"Зашибісь. Тільки-но там були Хуснулін та Пушилін. Та й без них там вистачає... Який прекрасний день!", – додав Андрющенко.
Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники заявили, що провели "реконструкцію" парку "Веселка". Маріупольці стверджують, що ніяких змін у парку не побачили, а гроші, які виділили на оновлення, підрядники вкрали.
Читайте також:
- "Живемо в гі*ні": у Маріуполі зафіксували збудника холери через критичну ситуацію з каналізацією – відео
- Поводяться так, наче їм можна все: у Маріуполі російські військові протаранили цивільну автівку (відео)
- "АТЕШ" провів диверсію на залізниці у Ростові-на-Дону, яка з'єднує РФ та Маріуполь: які наслідки