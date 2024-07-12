Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи: що відомо

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи: що відомо

Дата публікації
Перегляди
485
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи: що відомо

Стовп диму / Ілюстративне фото / Фото: DepositPhotos

Наразі подробиць небагато.

У тимчасово окупованому Маріуполі вдень 12 липня чули вибухи. Очікуємо на офіційну інформацію.

Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Гучно! Деталі уточнюємо", – зазначив радник мера міста.

Згодом стало відомо, що прилетіло по аеропорту. 

"Зашибісь. Тільки-но там були Хуснулін та Пушилін. Та й без них там вистачає... Який прекрасний день!", додав Андрющенко.

Прильот у Маріуполі / ©
Прильот у Маріуполі

Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники заявили, що провели "реконструкцію" парку "Веселка". Маріупольці стверджують, що ніяких змін у парку не побачили, а гроші, які виділили на оновлення, підрядники вкрали.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація