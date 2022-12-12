У тимчасово окупованому Скадовську підірвався автомобіль з колаборантом Булюком

Сьогодні, 12 грудня, d тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль колаборанта Віталія Булюка.

Про це повідомила пресслужба Скадовської міської ради.

"О 12:30 автомобіль колаборанта вибухнув біля приватного будинку Віталія Булюка на вулиці Маріїнській. Віталій Булюк з пораненнями доставлений до однієї з лікарень Сімферополя. Водій автомобіля загинув на місці. Ним виявився чоловік колаборантки Людмили Козлової", - йдеться у повідомленні.

Після інциденту кілька кварталів навколо будинку та центр міста були оточені. Проводять обшуки та перевірки документів. Місто закрили на в'їзд та на виїзд. На під’їздах до міста заблоковано весь транспорт – шкільні автобуси, таксі, приватні автомобілі.



Зазначимо, Віталій Булюк 2020 року був обраний депутатом Херсонської обласної ради від партії "Наш край".

11 травня 2022 року Булюку заочно повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. За даними руху "Чесно", 16 квітня він допомагав окупантам захопити будівлю однієї з міських рад на території області. Також він переконував місцевих мешканців не заважати росіянам роздавати так звану "гуманітарну допомогу".

19 травня Булюка окупаційна влада обрала одним із "заступників" голови облдержадміністрації Володимира Сальдо.

17 серпня колаборант Булюк став тимчасовим головою окупаційної адміністрації Херсонщини.

Колаборанти з Херсонщини

Місяцем раніше, 9 листопада, гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо підтвердив смерть свого заступника Кирила Стремоусова.

Раніше депутат Херсонської облради та військовий територіальної оборони Сергій Хлань розповідав про неодноразове отруєння самого ж Сальдо.

Також він додав, що люди з ФСБ активно позбавляють колаборантів влади. Ймовірно, все через те, що Сальдо та компанія занадто активно розкрадали підприємства на Херсонщині.

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