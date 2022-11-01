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У тимчасово захопленому Бердянську невідомі підірвали "заступника мера": подробиці

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У тимчасово захопленому Бердянську невідомі підірвали "заступника мера": подробиці

Колаборант раніше працював журналістом і навіть обіймав посаду речником міського голови.

У тимчасово окупованому Бердянську вчора, 31 жовтня, невідомі підірвали місцевого колаборанта Павла Іщука.

Про це повідомляють пропагандистські засоби інформації.

Зазначається, що "заступник мера із зовнішньої політики та масових комунікацій" Павло Іщук отримав поранення після того, як на його подвір'ї спрацював саморобний вибуховий пристрій, начинений металевими кульками. Пораненого колаборанта доправили до лікарні. 

Раніше Іщук був українським журналістом та головним редактором видання "Город". Також раніше колаборант працював речником місцевого міського голови.

У місцевому телеграм-каналі "Бердянськ в окупації" повідомляють, що пристрій розмістили в газовій трубі, а майно міста і люди в результаті вибуху не постраждали.

Нагадаємо, що журналістці з окупованого Маріуполя оголосили про підрозру у колабораціонізмі.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
1450
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