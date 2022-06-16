У тимчасово захопленому Бердянську російський окупант зґвалтував 29-річну жінку

У Запорізькій області російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення.

Нелюди викрадають чоловіків та ґвалтувати жінок, а також привласнюють майно українців.

Про це повідомляють в Штабі оборони Запорізького краю.

"Російські терористи-нелюди на тимчасово зайнятих територіях ґвалтують жінок і здійснюють проти них злочини сексуального характеру. У місті Бердянськ оскаженілий рашист під загрозою застосування фізичного насильства змусив вступити з ним у статевий зв'язок 29-річну місцеву жінку", - повідомили у Штабі оборони.

За інформацією Штабу протягом останніх кількох окупанти викрали 4-х чоловіків - мешканців окупованих росіянами населенних пунктів.

14 червня 2022 року у місті Мелітополь військовослужбовці РФ викрали із власної квартири 55-річного чоловіка та повезли в невідомому напрямку.

11 червня 2022 року у Бердянську, російські злочинці забрали 55-річного громадянина..

13 червня 2022 року у місті Дніпрорудне окупанти забрали місцевого 32-річного чоловіка та повезли в невідомому напрямку.

У селі Новокам'янка Пологівського району військовослужбовці РФ, забрали 30-річного місцевого чоловіка, його місце перебування невідомо.

Окупанти на захоплених територіях продовжують грабувати місцеве населення і державні установи, незаконно конфісковувати їхнє майно. У місті Токмак Пологівського району військовослужбовці РФ разом з колишнім працівником ВНП № 3 (Токмацьке) ПРВП поцупили службовий автомобіль"ВАЗ". Також в селі с. Дорожнянка Пологівського району окупанти викрали автомобіль місцевої жительки "ВАЗ".

Нагадаємо, що окупанти шукають слабкі місця в обороні ЗСУ під Слов'янськом і далі пробують захопити Сєвєродонецьк. Детальніше про ситуацю на фронті - у зведенні Генштабу станом на 16 червня.

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