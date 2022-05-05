У тимчасово захопленому Енергодарі зупинили роботу ТЕС: що сталося

У тимчасово захопленому Енергодарі зупинили роботу ТЕС: що сталося

У тимчасово захопленому російськими окупантами Енергодарі Запорізької області зупинила роботу тепло-електростанції.

Зупинку ТЕС місцева влада називає вимушеним кроком. Справа у тому, що на підприємтсві закінчилися запаси вугілля.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, наразі організувати регулярні поставки вугілля неможливо. Цьому є кільа причина: російська окупація міста, логістичні труднощі через бойові дії на півдні України, а також зруйновані об’єкти інфраструктури: мости та ділянки залізної дороги.

Орлов запевнив, що зупинка ТЕС не вплине на населення. Персонал станції тимчасово переведуть на вимушений простій.

"Світло, тепло і гаряче водопостачання в Енергодарі є і буде - переведено на ЗАЕС. Але можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів. Такий результат роботи "освободітєлєй" в Енергодарі", - наголосив міський голова.

Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС в місті Енергодар. До сьогодні найбільша атомна електростанція в Європі тимчасово знаходиться під контролем окупантів. Згдом російські окупанти заборонили керівникам Запорізької атомної електростанції виїжджати з міста навіть у службових справах.

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