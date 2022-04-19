У тимчасово захопленому РФ Енергодарі окупанти директором школи призначили електрика АЕС

Окупаційна влада Енергодара на чолі з колаборантом Андрієм Шевчиком показала колективу Енергодарської гімназії № 2 нового "директора".

В Енергодарі Запорізької області, який захопили російські окупанти, незаконна влада робить кадрові переставляння.

Про це повідомляють у пресслужбі Запорізької ОДА.

Так, окупанти змінили директора в одній зі шкіл міста.

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"Окупаційна влада Енергодара на чолі з колаборантом Андрієм Шевчиком показала колективу Енергодарської гімназії № 2 нового "директора". Це Вадим Каретников - великий шанувальник "руского міра". Відомо, що жодного стосунку до освітян він не має, як і не має профільної освіти для такої посади. Раніше ця особа працювала електриком на АЕС", - повідомляють у Запорізькій ОДА.

Зараз у Запорізькій області тривають бої ЗСУ з російськими окупантами у Пологівському районі. З метою покращення тактичного положення окупанти намагаються вести наступальні дії на напрямку Покровське - Гуляйполе. Противник не припиняє обстрілів цивільних об’єктів регіону.



Протягом минулої доби внаслідок бойових дій додалося руйнувань в місті Оріхів. Внаслідок застосування окупантами реактивних систем залпового вогню та інших засобів артилерійського ураження пошкоджено житлові будинки у Гуляйполі Пологівського району, травмовано одну людину, а також села Степне та селища Малокатеринівка Запорізького району.

Нагадаємо, що російські окупанти почали рити окопи навколо курортної Кирилівки у Запорізькій області. Про дії загарбників, які увійшли до селища кілька тижнів тому, повідомляють місцеві мешканці. Крім того, люди кажуть, що на базах відпочинку армія країни-агресорки встановила “Гради”.