У тирі в Одесі відвідувачам роздавали антиукраїнські сувеніри (фото)

Активісти викликали на місце події правоохоронців.

У Одесі в одному із місцевих тирів відвідувачів шокували сувеніри, які принижували гідність України.

Про це повідомляють у телеграм-каналі GANUL.

Зазначається, що під час відвідування тиру в Аркадії, відвідувачі були вражені і збентежені сувенірними подарунками, які "втюхували" тим, хто прийшов постріляти.

"Ось такі магніти роздають в якості сувенірів в тирі, який розташований в Аркадії. Співробітники тиру не вбачають жодної проблеми в тому, що на восьмому році війни з рашкою вони тулять людям цю пропаганду. Коротше слів не підібрати, здавалося б — більшого ідіотизму годі й шукати, а він — в центральному туристичному районі Одеси", - розповів авто допису.

За його словами, на місце він викликав правоохоронців та написав заяву на власників тиру.

Нагадаємо, що Києві в одній з аптек працівник відмовився обслуговувати клієнта українською мовою, тим самим порушивши закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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