У Токмаку йшли бої з окупантами у військовій формі ЗСУ

У Токмаку йшли бої з окупантами у військовій формі ЗСУ

Окупанти поцупили форму ЗСУ і прорвалися в місто.

У Токмаку Запорізької області відбувся бій з окупантами, які поцупили форму ЗСУ з одного захоплених складів області.

Про це повідомляє Запорізька військова адміністрація.

В ніч проти 28 лютого в місті Токмак (Запорізька область) йшли потужні бої.

Під час протистояння в населеному пункті противник зазнав дуже великих втрат в особовому складі та наразі відійшов на південну околицю Токмака. В місті зараз працюють ворожі розвіддозори.

ЗСУ системно бореться з нечисленними диверсійно-розвідувальними групами по 3-5 осіб. Вони вдягнені в українську військову форму, але під нею носять бронежилети російської армії.

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