У Токмаку "забавовнило": ліквідовано ще одне угруповання окупантів

Росіяни знову палили не в тому місці.
У ніч проти 11 квітня на окупованій частині Запорізької області сталося шість потужних вибухів. Тепер "забавовнило" у Токмаку.
Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє "24 канал".
"В Токмаку цієї ночі дійсно були вибухи у тих місцях, де ворог концертував своє військове озброєння та свої склади з боєприпасами. Вибухи пролунали у передмісті Токмака. Окупанти палили там, де не потрібно, тож тепер там цього ворожого угрупування просто немає", - наголосив міський голова.
За його словами, це не останнє таке вороже угрупування. Федоров каже, що наслідки цієї "бавовни" - десятки ліквідованих росіян та десятки одиниць військової техніки.
Іван Федоро пояснює, що окупанти обрали Токмак і Мелітополь логістичними центрами. На території цих двох міст в Запорізькій області розташовано основну військову міць армії країни-агресорки, а тому там "постійно щось стається".
Як повідомлялося, 6 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи у районі, де росіяни зосередили свою техніку та особовий склад. Усе це окупанти звозили до місця, де вчора сталася "бавовна", протягом чотирьох днів.
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