У Торецьку, де тривають бої, влада виділила "на своє утримання" понад 84 млн грн

За інформацією журналістів, влада Торецька заклала на своє утримання вшестеро більшу суму, ніж на соцзахист мешканців.

Влада міста Торецьк, яке практично повністю окупували і зруйнували росіяни та за яке тривають бої, запланувала виділити на власне утримання понад 84 мільйони гривень.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Торецьк на карті / Фото: Deepstatemap

А на соціальний захист жителів громади, яка вже частково окупована росіянами, планують витратити суму, що менша майже в 6 разів. За словами журналістів, з Торецької громади евакуювалися близько 95% від усіх жителів.

Проте на матеріальну підтримку внутрішньо переміщених осіб станом на 2025 рік міські чиновники передбачили 1,4 млн грн, або 0,5% від бюджету. Однак розраховувати на гроші можуть лише ті люди з Торецької громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зазнали поранень через бойові дії чи виховують дітей з інвалідністю.

Ще 1 мільйон 632 тисячі гривень місцеві чиновники виділили на надання матеріальної допомоги ветеранам та учасникам Революції Гідності.

На житлово-комунальну сферу повністю зруйнованого міста планують витратити 1 мільйон 368 тисяч гривень.

61 мільйон 404 тисячі – на освіту,

понад 9 мільйонів гривень – на охорону здоров’я,

8 мільйонів 537 тисяч гривень – на культуру та мистецтво,

майже 326 тисяч гривень – на спорт.

Попри просування окупантів, у Торецькій МВА заклали на 2025 рік 1 мільйон гривень для розроблення Стратегії післявоєнного відновлення.

Майже третину від усього бюджету Торецької громади – понад 84 мільйони – заклали на утримання державного управління.

"Видатки на оплату праці з нарахуванням працівників бюджетної сфери заплановані в повному обсязі, відповідно до штатної чисельності", – пояснили в Торецькій МВА.

Раніше повідомлялося, що Покровська міськрада планує закупити сувенірну продукцію на понад 700 тис. грн.

Також повідомлялося, що в Покровську міськрада придбала авто за 1,7 млн грн, яке має отримати до квітня.