У Торецьку ворог встановив контроль над териконами шахти "Центральна" - військовий оглядач

Поки все ж вдається стримувати ворога у районі Неліпівки-Леонідвки.
Ворог у Торецьку, на жаль, встановив контроль над териконами шахти "Центральна" та більшістю будівель на території.
Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.
"Поки ще не закріпився, тому ситуація теоретично може змінитися. Також, 90% багатоповерхівок в місті під контролем ворога. Район Забалка втрачено", - йдеться у повідомленні.
Але поки все ж вдається стримувати ворога у районі Неліпівки-Леонідвки.
"Єдине що, втрата контролю над шахтою "Центральна" дає ворогу можливість здійснити розрізний удар між Неліпівкою та Щербинівкою та створити мішок для оборонців залишків Неліпівки. З іншого боку, ворог дуже хоче захопити шахту "Торецьку" з її териконами", - додав Мірошников.
Поки що наші воїни тримають той район та підходи до нього.
"Не дивлячись на все, Торецьк ще тримається та буде триматися! Ворог там максимально обмежений в маневрах, тому штурмує в лобову, зазнаючи збитків", - резюмував військовий оглядач.
Нагадаємо, ситуація у Торецьку дуже складна. Ворог штурмує місто та стирає його артилерією й авіацією. ЗСУ ліквідовують до сотні окупантів щодня.
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