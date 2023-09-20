У торговому центрі в Дніпрі стався скандал через годування грудьми: фото

У місті Дніпрі у магазині одягу Colin’s, розташованому в ТЦ “Караван”, стався скандал через те, що відвідувачка змушена була терміново погодувати грудьми немовля у примірочній. Продавчиня-консультанка заявила, що це, нібито, заборонено правилами магазину, і порівняла процес годування грудьми з відвідуванням туалету.

Про цей інцидент, який стався з нею, написала на своїй сторінці у Facebook громадська діячка Ірина Черниш.

За її словами, вона відвідувала магазин разом із чоловіком та сином-немовлям, обрала дві пари джинсів на примірку, але в цей час дитина почала плакати з вимогою їсти.

“Будній день, всі, окрім однієї роздягальні, вільні. Я сідаю і починаю годувати, чоловік стоїть з візочком навпроти і чекає, аби забрати сина і дати мені джинси”, - описала вона ситуацію.

У цей момент її побачила консультанка, яка заявила про заборону годування у магазині і вимагала пройти в спеціальну кімнату, яка є у торговому центрі.

“Годувати - це ж як в туалет ходити, для цього є окреме приміщення”, - ошелешила вона дивною фразою маму немовляти.

Зрештою, на вимогу відвідувачки та її чоловіка з’явилася адміністраторка магазину, яка намагалася виправдати свою колегу, припустивши, що продавчиня зробила зауваження, маючи на увазі, що “треба було прикритися від людей”.

Також читайте Грудне вигодовування: що треба знати про переваги для матерів

“Якщо б в цій ситуації замість грудей була би пляшка з сумішшю. Чи зробила би ця продавчиня таке зауваження? Чи стала би виганяти з магазину? 100% ні! Ця дівчина може їсти чіпси чи бургер на людях, в кінотеатрі, магазині, на вулиці. То чому вона не робить це в “окремій кімнаті, подалі від людей? Чому не прирівнює своє споживання їжі до походу в туалет? Чому природня потреба немовляти була засуджена та обмежена представницею компанії Colin’s?!”, - з обурення написала громадська діячка, зажадавши від компанії Colin's Ukraine публічних вибачень, перегляду своїх цінності та проведення з персоналом просвітницьких заходів щодо грудного вигодовування.

Реакція від представників компанії не забарилася. У коментарях до цього посту у відвідувачки магазину попросили вибачення.

"COLIN’S не засуджує, і ні в якому разі, не забороняє грудне вигодовування в магазині. З персоналом вже проведено роз’яснювальну роботу. Запевняємо, що подібні ситуації більше не повторяться в мережі магазинів COLIN’S. Ми щиро сподіваємося, що всі Ваші наступні візити до наших магазинів будуть приносити лише позитивні емоції", - йдеться у коментарі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі на кладовищі помітили голого чоловіка, який там мастурбував. Поліція склала на нього протокол.

Читайте також: