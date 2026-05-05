У Трампа готуються до втрати влади: рейтинги валяться, а "карти" переходять до демократів — WP

В Білому домі проводять закриті брифінги для політичних призначенців щодо підготовки до посиленого контролю з боку Конгресу. Це відбувається на тлі ймовірних змін після проміжних виборів у США.

Про це пише The Washington Post.

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, учасникам пояснюють механізми нагляду Конгресу та дають практичні поради щодо реагування на запити законодавців. Зокрема, посадовців закликають обережно ставитися до службового листування та оперативно відповідати на офіційні звернення.

«Всім очевидно, що це дуже ймовірно… Це була твереза розмова», — зазначив один із чиновників, коментуючи ризик втрати республіканцями контролю над принаймні однією з палат Конгресу.

У самому Білому домі наголошують, що подібні рекомендації надаються ще з початку 2025 року і не є новими. Водночас джерела зазначають, що останні брифінги проходять у контексті виборчої кампанії та мають політичний підтекст.

На тлі цього, за даними опитувань, підтримка Дональд Трамп знижується, а демократи посилюють свої позиції перед виборами до Палата представників США.

Сам Трамп визнає ризики для своєї партії та наголошує на важливості майбутнього голосування.

«Якщо ми не виграємо, вони знайдуть привід для мого імпічменту», — заявляв він раніше.

