У Трампа (не)уривається терпець: чи запровадять США нищівні санкції проти Росії за відмову Путіна припинити вогонь

Реклама

До цього Трамп поговорив з президентом Зеленським. Ще раніше — з лідерами Британії, Франції, Німеччини та Італії. А після розмови з Путіним, європейські лідери — Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн, Еммануель Макрон, Джорджія Мелоні, Фрідріх Мерц і Александр Стубб — знову говорили з Трампом. Також ще до всіх цих розмов держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю CBS натякнув, що адміністрація Трампа не диктує Сенату ухвалювати чи ні новий санкційний законопроєкт, яким пропонується застосувати 500% мита до країн, що купують російську нафту, газ і уран.

За цей законопроєкт, як відомо, відповідає сенатор-республіканець Ліндсі Грем, якого вважають наближеним до Трампа. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга мав зустріч з Ліндсі Гремом і Марко Рубіо 14 травня в Анталії, за день до перших за три роки переговорів України та Росії у Стамбулі. Вже наступного дня сенатор Грем закликав Конгрес ухвалити цей санкційний законопроєкт, бо, за його словами, «путінська Росія продовжує грати в ігри». А в неділю, 18 травня, напередодні розмови Трампа з Путіним, президент Фінляндії Стубб заявив, що президент США «починає втрачати терпіння, але в правильному напрямку, тобто в напрямку Путіна».

Проте, з коментарів самого Трампа, які він зробив після розмови з Путіним, не виглядає так, що йому уривається терпець. Тож, яких дій від Трампа та Путіна чекати далі, та як вже діє ЄС? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Санкцій не буде: Трамп знову пішов на поступки Путіну

Генсек НАТО Марк Рютте, вочевидь, напередодні саміту Альянсу в Гаазі наприкінці червня, намагається догодити Дональду Трампу, заявляючи, що спілкування президента США з очільником Кремля — це дуже позитивний момент, і треба бути вдячним, що «американці тепер займають цю позицію і керівну роль». Хоча насправді, це ніщо інше, як вивід Росії й особисто Путіна з міжнародної ізоляції руками самого ж Трампа, який вже обговорює з Кремлем економічну співпрацю, кажучи про «необмежений потенціал і багатства Росії».

Натомість про запровадження нових санкцій проти Москви за її відмову припинити вогонь, Трамп сказав, що не робитиме цього, бо ще є шанс чогось досягти. «А, якщо це зробити (запровадити санкції — Ред.), ситуація може значно погіршитися. Але може настати момент, коли це станеться», — також додав Трамп. Водночас, він зробив ще одну суперечливу заяву про червону лінію у своїй голові, яка змусить його вийти з процесу переговорів з Росією та Україною про встановлення режиму припинення вогню. Проте зараз, за його словами, він не стане її озвучувати.

Намагаючись трохи вгамувати запитання журналістів про зміст дзвінка Путіну, Трамп також заявив, що очільник Кремля у розмові з ним згадав і про першу леді Меланію. «Путін щойно сказав, що дуже поважає мою дружину. Я сказав: «А як же я?». Ні, їм більше подобається Меланія. Це було не погано. Не знаю, чи це було добре. Я змирився з цим. Зі мною усе гаразд», — додав президент США.

Проте, як би Трамп не намагався віджартуватися, за інформацією Financial Times і Axios, європейські лідери, які говорили з Трампом телефоном разом із президентом Зеленським одразу після його розмови з Путіним, були здивовані й шоковані підходом президента США до очільника Кремля та його відмовою запровадити нові санкції проти Росії. Хоча, здавалося, що після доволі приязної зустрічі Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Ватикані на церемонії інтронізації нового Папи Римського Лева ХІV (а це була їхня перша розмова після сварки в Овальному кабінеті 28 лютого під час візиту українського президента до Вашингтона), Білий дім готовий посилити тиск на Москву. А до розмови Трампа з Путіним, під час телефонних переговорів Трампа з Зеленським, американський президент цікавився в очільника України, що саме йому слід сказати Путіну.

Реклама

«Володимир Путін, який має поговорити з президентом Трампом, здається, не знає, як вийти (з цієї ситуації — Ред.). Ми розуміємо, що це свого роду глухий кут. І, я думаю, президент Трамп скаже Путіну: Слухай, чи ти серйозно? Чи ти справді цього (припинення вогню — Ред.) хочеш?», — заявляв Джей Ді Венс у понеділок, 19 травня, ще до початку телефонної розмови Трампа з Путіним.

Але вже після дзвінка очільнику Кремля, президент США анонсував негайні переговори між Україною та Росією про припинення вогню і, що найважливіше, про закінчення війни.

«Умови цього будуть обговорені між двома сторонами (Україною та Росією — Ред.), як це й має бути, бо тільки вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не може знати», — дописав Трамп в одному зі своїх постів на Truth Social.

Трамп вмиває руки: США вийдуть з переговорів

Зі свого боку, коментуючи розмову з Трампом, Путін заявив, що Росія нібито готова працювати з Україною над меморандумом про можливу майбутню мирну угоду, яка може включати принципи врегулювання, терміни укладення мирної угоди, включаючи припинення вогню в разі досягнення відповідних домовленостей. Проте, на безумовне припинення вогню принаймні на 30 днів очільник Кремля знову не погодився.

Реклама

Володимир Зеленський відповів, що йому невідомо про меморандум, який нібито обговорювали Трамп і Путін. Якщо і коли Київ його отримає, то сформулює своє бачення та відповідь. Проте, не є секретом, що навіть встановлення режиму припинення вогню Путін пов’язує з ширшою рамкою закінчення війни. Тобто, з капітуляцією України. Його вимоги вже давно відомі: зупинення мобілізації в Україні й поставок західної зброї Києву; відмова України від членства в НАТО та постійний нейтральний статус; вихід Сил оборони України з чотирьох українських областей — Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької — які Путін ще у вересні 2022 року незаконно записав до конституції РФ, проте російська армія їх повністю не контролює, тощо.

«Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов’язок мій, наших військових. Ніяких ультиматумів, ніхто здавати свої землі, своїх людей, свої домівки не буде. Я не знаю, які там принципи в меморандумі (про який сказав Путін після розмови з Трампом — Ред.). Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої землі — значить вони не хочуть, щоб війна закінчилася. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити», — наголосив Володимир Зеленський.

Звісно, що Україна на це ніколи не погодиться. Та й Джей Ді Венс минулого тижня заявляв, що Росія вимагає занадто багато. А, за словами спецпредставника Трампа Кіта Келлога, у Стамбулі «держсекретар Рубіо чітко дав зрозуміти, що ми (США разом з Україною та європейцями — Ред.) представили сильний мирний план» із 22 пунктів, і перший його пункт — це всеосяжне припинення вогню. За численними повідомленнями в західній пресі, ще один спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який вже тричі мав багатогодинні розмови з Путіним в Росії, возив цей план із 22 пунктів до Москви. Але Путін його відкинув.

Команді Трампа, хоч, можливо, й непублічно, доведеться визнати: їхні спроби призупинити війну Росії проти України зазнали поразки. Щоправда, той підхід, який обрала нова американська адміністрація, від самого початку був провальним. За словами міністерки оборони Литви Довіле Шакалієне, заяви за підсумками розмови Трампа з Путіним нагадують заїжджену платівку. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус додав, що Путін затягує час і припинення вогню поки не передбачається. Ну, а на думку польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського, коли Трамп зрозуміє, що Путін грається з ним у «кішки-мишки», США запровадять проти РФ нищівні санкції.

Реклама

Втім, експерти й аналітики прогнозують, що адміністрація Трампа радше дистанціюється від спроб призупинити війну Росії проти України. Адже, наприклад, і після телефонної розмови з Путіним, Трамп повторив, що «це не наша (США — Ред.) війна», тому краще хай цим всім займається Європа. Тому, навряд чи ми побачимо якісь нові більш жорсткі санкції проти Москви з боку Вашингтона. Принаймні доти, доки тема постійних поступок Путіну сильно не вдарить по особистому рейтингу Трампа.

Поки ж почав діяти Євросоюз. У вівторок, 20 травня, ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли обмеження щодо майже 200 суден тіньового флоту Росії, якими вона перевозить свою підсанкційну нафту, а також три російські установи, що причетні до розробки та використанні хімічної зброї. Щоправда, цей пакет і так планувався й не був прив’язаний до відмови Путіна припинити вогонь. Також президент Зеленський та Урсула фон дер Ляєн вже обговорили підготовку до 18-го пакету санкцій. За словами Андрія Сибіги, який у вівторок, 20 травня, якраз перебував у Брюсселі, Київ закликав ЄС до повної дипломатичної мобілізації.

«Які додаткові кроки можуть бути зроблені? І я це детально проговорив зі своїми колегами. Я подякував нашим колегам за прийняття 17-го пакету. Дуже важливий крок, дуже вчасно. Але я також сказав, що цього недостатньо, щоб змусити Росію до миру. Тому ми порушили питання про обмеження ціни на російську нафту (як відомо, ще в грудні 2022 року була запроваджена цінова стеля на російську нафту на рівні $60 - Ред.). Я озвучив цифру, яку ми вважаємо виправданою, — $30», — заявив Андрій Сибіга, додавши, що також обговорювалися санкції проти Центробанку РФ.

Дата публікації 12:01, 20.05.25 Кількість переглядів 103 Продасть інтереси України задля угоди з Путіним! У ЗМІ просочились приголомшливі плани Трампа