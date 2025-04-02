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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1389
Час на прочитання
1 хв

У Трампа визнали, що закінчення війни не буде, масований обстріл Харкова: головні новини ночі 2 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Путін, Дональд Трамп та Володимир Зеленський

Путін, Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 2 квітня 2025 року:

  • У США готують безпрецедентні санкції проти РФ через відмову припинити війну Читати далі –>

  • Окупанти просунулися на Донеччині — DeepState Читати далі –>

  • Харків масовано атакували БпЛА — у місті пролунало щонайменше 15 вибухів: постраждала дитина Читати далі –>

  • Закінчення війни не буде: у Трампа визнають, що Росія проти мирної угоди — Reuters Читати далі –>

  • Внаслідок обстрілу Запоріжжя загинула одна людина — ОВА Читати далі –>

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