У травні енергетики повернули світло 243 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли, - ДТЕК

За травень енергетики ДТЕК відновили електропостачання домівок понад 243 тисяч родин, постраждалих через обстріли у Одеській, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Минулого місяця продовжувалися обстріли енергетичної інфраструктури. Зокрема, на Донеччині, де тривають активні бойові дії, енергетикам вдалося за травень повернути світло в оселі 166,7 тисяч родин.

У той же період зазнали пошкоджень і мережі Дніпропетровської області, де за місяць вдалося відновити електропостачання домівок 73,5 тисяч родин.

Крім того, за травень енергетики ДТЕК повернули світло 2,2 тисячам родин жителів Одещини, домівки яких були знеструмлені внаслідок чергових ворожих атак. Не полишає ворог і спроб атак Київщини, де за останній місяць енергетикам довелося відновлювати електрику для понад тисячі родин.

«Енергетики всієї країни спільними зусиллями продовжують забезпечувати українців електроенергією. Наша задача – максимально, наскільки можливо в умовах регулярних обстрілів, забезпечити людей та критичну інфраструктуру світлом. За майже два роки повномасштабної війни ми повернули світло вже 12,4 мільйонам родин на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та в столиці», – зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Нагадаємо, за перші чотири місяці 2024 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 2,2 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.