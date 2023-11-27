У Третій штурмовій бригаді "рознесли" Безуглу через її заклики відправити Залужного у відставку

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін відреагував на скандальну заяву народної депутатки від "Слуги народу" Мар’яни Безугла про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Український захисник на своїй сторінці у соцмережах порадив, аби нардепи, які "не мають та ніколи не мали жодного стосунку до військ", не пхали "ніс в справи мобілізації, війни та військових".

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"Окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, більше того - ганьблять своїми діями всю країну - ходять у формі чи в мілітарі. Або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи. Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні і неадекватні люди не пхали свій ніс в справи мобілізації, війни та військових", - написав він.

Нагадаємо, 26 листопада заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла закликала відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Така заява викликала в українському суспільстві обурення.

ТСН.ua. зібрав реакції на скандальну заяву Мар’яни Безуглої.

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