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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Третій штурмовій наголосили, що жодних особливих прав для прикордоння з Угорщиною не має бути

Угорщина до нас не дуже дружня і має свої претензії на нашу територію, тому наявність в Україні агентів цієї держави не дивує, зазначив Максим Жорін.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін

Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін

У Третій штурмовій наголосили, що жодних особливих прав для прикордоння з Угорщиною не має бути.

Про це заявив підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у Telegram.

«Не секрет, що Угорщина до нас не дуже дружня і має свої претензії на нашу територію. Тому наявності в Україні агентів цієї держави не здивований», — сказав він.

Військовий зауважив, що з урахуванням неприємних сусідів і можливих загроз від них цим регіонам треба приділяти багато уваги, зокрема всім рішенням у частині особливих прав для національних меншин.

«В цілому жодних особливих прав (мовних, територіальних тощо) для жодної з нацменшин в Україні не має бути. Бо загроза можлива і не тільки з боку РФ», — резюмував Жорін.

Нагадаємо, СБУ вперше в історії держави викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка проводила шпигунську діяльність на шкоду Україні.

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