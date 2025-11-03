У Третій штурмовій відреагували на нові контракти для ЗСУ

Жорін підтримав позитивну мотивацію до служби, але нагадав про ветеранів фронту / © Associated Press

Нові механізми мотивації для вступу до лав Збройних Сил України, як і будь-які способи заохочення громадян служити у війську є кращими, ніж примусові заходи чи зниження мобілізаційного віку. Водночас держава має не забувати і про тих військовослужбовців, які перебувають на фронті вже кілька років поспіль.

Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник Збройних сил України, Максим Жорін, коментуючи нові контракти для ЗСУ, про підготовку яких стало відомо 3 листопада.

«Я підтримую всі можливі методи позитивної мотивації вступати до війська. Заохочення людей виглядає краще за, наприклад, зниження мобілізаційного віку», — зазначив Жорін.

Водночас він наголосив, що держава має не забувати і про тих військовослужбовців, які перебувають на фронті вже кілька років поспіль.

«Серед цих рішень хочеться побачити справедливі ініціативи по відношенню до тих, хто воює вже третій, четвертий рік повномасштабної війни. Мотивація для цієї категорії не менш важлива за залучення нових людей», — підкреслив військовий.

Жорін додав, що сьогодні українська армія тримається насамперед на тих бійцях, які попри втому та виснаження продовжують виконувати бойові завдання.

«Варто памʼятати, що на геть втомлених, ах***вших від того, що відбувається, військових тримається сьогодні вся країна», — резюмував він.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Міністерство оборони України за дорученням президента Володимира Зеленського розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців та відповідних змін до законодавства.

Президент України Володимир Зеленський анонсував розробку нових форматів контрактів для військовослужбовців. Він заявив, що Міноборони працює над запровадженням контрактів тривалістю на один, два, три та п’ять років служби. Більше деталей щодо умов підписання мають оприлюднити згодом.