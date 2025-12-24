- Дата публікації
-
У Третьому армійському корпусі назвали причину СЗЧ, яку часто ігнорують
Максим Жорін вважає, що авторитет командира зупиняє СЗЧ.
Ключовим фактором запобігання СЗЧ має бути високий рівень довіри до командира та здоровий внутрішній клімат у підрозділі.
Таку думку висловив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін в інтерв’ю «Київ24».
Він закликає командування самим робити кроки, щоб людина не йшла у СЗЧ, і «дивитися у корінь проблеми», а не вирішувати наслідки.
Жорін певен, що головне, від чого залежить СЗЧ — довіра бійця до свого командира. «Чи піде людина в СЗЧ, на 70% залежить від рівня довіри до свого командира», — заявив він.
«Нормальний внутрішній клімат з авторитетом командира і з довірою до командира, коли людина знає, що його життя в руках тієї людини, якій можна довіряти», — вважає заступник командира Третього армійського корпусу.
Раніше повідомлялося, що в Україні засекретили дані про кількість СЗЧ та дезертирства.