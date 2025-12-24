У Третьому армійському корпусі назвали причину СЗЧ, яку часто ігнорують

Максим Жорін / © t.me/MaksymZhorin

Ключовим фактором запобігання СЗЧ має бути високий рівень довіри до командира та здоровий внутрішній клімат у підрозділі.

Таку думку висловив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін в інтерв’ю «Київ24».

Він закликає командування самим робити кроки, щоб людина не йшла у СЗЧ, і «дивитися у корінь проблеми», а не вирішувати наслідки.

Жорін певен, що головне, від чого залежить СЗЧ — довіра бійця до свого командира. «Чи піде людина в СЗЧ, на 70% залежить від рівня довіри до свого командира», — заявив він.

«Нормальний внутрішній клімат з авторитетом командира і з довірою до командира, коли людина знає, що його життя в руках тієї людини, якій можна довіряти», — вважає заступник командира Третього армійського корпусу.

Раніше повідомлялося, що в Україні засекретили дані про кількість СЗЧ та дезертирства.