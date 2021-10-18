У тритижневого немовляти з Кіровоградської області виявили коронавірус: як почувається дитина

У тритижневого немовляти з Кіровоградської області виявили коронавірус: як почувається дитина

Дівчинку лікують вдома під спостереженням педіатра.

У неділю, 17 жовтня, у тритижневої дівчинки з Кропивницького району Кіровоградської області виявили коронавірусну інфекцію. Кількома днями раніше, 13 жовтня, COVID-19 діагностували у її батьків.

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на головну санітарну лікарку регіону Надію Оперчук, немовля лікують вдома під нaглядoм пeдіaтpa.

В усіх трьох - легка форма захворювання. У сім'ї ще є одна 7-річна донька, у неї коронавірус не підтвердився. Дівчинку ізолювали від інфікованих родичів.

Нагадаємо, на Волині COVID-штам "Дельта" виявили у 17-денного немовляти.

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