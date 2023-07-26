У трьох областях затримали посадовців військкоматів – організували схеми ухилення від призову

Правоохоронці затримали посадовців військкоматів у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях через організацію корупційних схем для ухилення від призову. Суми неправомірної вигоди, які отримували фігуранти, коливалися від 9000 гривень до понад 55 тисяч гривень.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Так, на Волині заступник начальника одного із районних військкоматів вимагав у призовника 1000 доларів США. Оперативники затримали фігуранта під час отримання частини коштів – 25 тис. грн.

У Дніпропетровській області затримали посадовця одного з районних військкоматів. Він отримав 1000 доларів США та 12 тис. грн. за те, що пообіцяв "відтягнути час" призову на максимально можливий термін.

Оперативники УСР у Чернівецькій області викрили двох військовослужбовців одного з обласних мобілізаційних відділень на систематичному вимаганні хабарів за підготовку фіктивних документів для військовозобовʼязаних про непридатність до військової служби. Затримали фігуранта під час чергового траншу неправомірної вигоди – 9 000 грн.

"Треба зазначити, що лише минулого місяця правоохоронці затримували одного з командирів цього ж центру комплектування на хабарі у 3 000 доларів США за зняття ухилянта з військового обліку за станом здоровʼя", - розповіли у поліції.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрані запобіжні заходи.

Працівникові військкомату з Дніпропетровщини – тримання під вартою з правом внесення 215 тисяч гривень застави, з Волині – нічний домашній арешт, а буковинським фігурантам – тримання під вартою із правом внесення застави у понад 536 тис. грн кожному.

Нагадаємо, суд Києва відправив під варту колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова на два місяці з можливістю внести заставу.

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