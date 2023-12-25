У трьох регіонах України: СБУ ліквідувала чергові "схеми" для виїзду ухилянтів за кордон

Затриманим загрожує позбавлення волі строком на 10 років.
Служба безпеки України викрила ще три схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Так, правоохоронці затримали їхніх організаторів у різних регіонах нашої держави.
Про це повідомляє СБУ.
Деталі
Засновники оборудки пропонували свої "послуги" військовозобов’язаним, які мали намір виїхати з України. Вони виготовляли фейкові документи та допомагали обходити контрольно-пропускні пункти. Коштував такий "пакет" – до 10 тисяч доларів, залежно від терміновості виїзду та способу переправлення через кордон.
Зазначається, що:
- у Львові військові контррозвідники СБУ затримали лікаря-хірурга, який входив до складу районної військово-лікарської комісії, який намагався отримати хабар за підписання для ухилянта фіктивної довідки про "наявність важких діагнозів"
"Встановлено, що на підставі сфабрикованих висновків медика його спільники з ВЛК готували завідомо неправдиві документи про непридатність призовників до військової служби", – кажуть в СБУ.
- на Одещині затримано фігуранта, який вивозив призовників на власному авто через невизнане Придністров'я за допомогою заздалегідь підготовленого маршруту поза пунктами пропуску;
"За даними слідства, зловмисник координував злочинні дії зі своїм зарубіжним спільником, який підшукував клієнтів через спеціально створений Telegram-канал. Гроші за "трансфер" фігуранти отримували на власний криптогаманець", – зауважили правоохоронці.
- на Закарпатті спіймали комерсанта, який переправляв військовозобов’язаних за межі нашої держави як водіїв міжнародних вантажних перевезень.
"Як тільки псевдоводій виїздив до ЄС, він покидав авто і за кермо сідав родич фігуранта, який повертався в Україну", – повідомили у відомстві.
Раніше військовий жорстко висловився про втечу журналіста за кордон.
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