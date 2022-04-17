У Тростянці на Сумщині 5 дітей підірвалися на російських мінах і розтяжках

У Тростянці на Сумщині 5 дітей підірвалися на російських мінах і розтяжках

Через масові замінування територій жертвами російських військових стали 5 мысцевих дітей.

У Тростянці Охтирського району Сумської області через залишені російськими окупантами міни і розтяжки загинули вже 5 дітей.

Про це повідомив мер Юрій Бова, інформує 24 канал.

Найчастіше окупанти мінували блокпости та місця, де була техніка. За словами мера, фахівці працюють без вихідних, щоб розмінувати територію, але наразі у місті є ще багато доріг, які не перевірили.

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Також міський голова розповів, що вчора, 16 квітня, на розтяжці підірвався місцевий мешканець, який вийшов до лісу погуляти з собакою. Собака вибігла за межі дороги і зачепила розтяжку. На щастя, чоловіку вдалося вижити.

"Таких випадків дуже багато. У нас вже загинули від потрапляння на міни, різні розтяжки 5 дітей. Є поранені також. Таких предметів ще досить багато", – сказав Юрій Бова.

Нагадаємо, на сайті ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями вибухонебезпечних предметів.