У Тростянці після звільнення знаходять тіла закатованих місцевих жителів, а центр міста зруйновано (фото)

Місто розбите, а жителі оговтуються після пережитого.

Місто Тростянець Сумської області кілька днів тому звільнили від окупантів. Воно розтрощене, а правоохоронці знаходять тіла вбитих мирних жителів.

Також читайте Звільнений Тростянець всіяний замінованими територіями і могилами людей, яких ховали у дворах і лісі

Про це розповів політик Мустафа Найєм, який побував у звільненому Тростянці.

"У місті зруйновано сотні будинків, залізничний та автовокзал, лікарню та частково – містоутворююче підприємство, місцеву кондитерську фабрику. Трикутний дах на залізничному вокзалі вцілів, це був один із символів міста. Але будівлі навколо та потяги, що перебували на станції, розгромлені. Найбільше руйнувань та спаленої техніки у районі вокзалу. Площа перед вокзалом розрита: за словами українських військових, російські військові розкопали її для того, щоб зберігати боєприпаси. На вулицях Тростянцю розкидані залишки САУ, ворожої техніки та коробки з сухпайками окупаційних військ", - ділиться побаченим Найєм.

Як розповідають місцеві жителі, окупанти розстрілювали людей на вулицях, відбирали житло та їжу. Після звільнення міста в одному з гаражів знайшли тіло закатованого чоловіка. І такий випадок у Тростянці не один.

"Наразі багато місць у Тростянці залишаються замінованими. У місті працюють працівники ДСНС, допомагаючи комунальним службам відновити життя після розмінування території громади. Між тим у місці вже відновлено мобільний зв'язок. Найближчим часом "Укрзалізниця" планує запустити дизель-поїзд Харків-Тростянець", - розповідає Найєм.

Нагадаємо, що у місті Суми лунали вибухи, але ніч попри повітряні тривоги минула спокійно. Водночас у звільнених від окупантів громадах, зокрема у Тростянецькій, продовжується робота по відновленню життєдіяльності.