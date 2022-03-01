У Тростянці зафіксували колону важкої техніки російської армії

Є загроза вуличних боїв.

Колона важкої техніки їде через місто Тростянець Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Facebook.

За його словами, є загроза вуличних боїв. Крім того, загроза вуличних боїв є і в обласному центрі - Сумах.