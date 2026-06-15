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У "Трухи" міг з'явитися новий власник: Стерненко розкрив подробиці
Найбільший Telegram-канал України «Труха» міг змінити власника.
Найбільший український Telegram-канал «Труха», ймовірно, змінив власника.
Про це повідомив громадський діяч і радник міністра оборони України Сергій Стерненко з посиланням на власні джерела.
За неофіційними даними, ним став Микола Удянський. Як повідомляють медіа, він може мати громадянство Російської Федерації.
За словами Сергія Стерненка, попри зміну керівництва формальним адміністратором пабліку й далі залишається Максим Лавріненко. Також зазначається, що близько двох тижнів тому з Лавріненком у Львові сталися «деякі пригоди».
«Питання: чи допустимо, що під час війни будь-хто, зокрема особи з паспортом РФ, можуть придбати найбільший телеграм-канал в Україні?» — зазначив Стерненко.
Нагадаємо, раніше Сергій Стерненко повідомляв, що в Іркутській області Росії 15 червня сталася серйозна авіакатастрофа. Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 розбився поблизу міста Свірськ.