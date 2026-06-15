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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
521
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У "Трухи" міг з'явитися новий власник: Стерненко розкрив подробиці

Найбільший Telegram-канал України «Труха» міг змінити власника.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Сергій Стерненко

Сергій Стерненко / © ТСН

Найбільший український Telegram-канал «Труха», ймовірно, змінив власника.

Про це повідомив громадський діяч і радник міністра оборони України Сергій Стерненко з посиланням на власні джерела.

За неофіційними даними, ним став Микола Удянський. Як повідомляють медіа, він може мати громадянство Російської Федерації.

За словами Сергія Стерненка, попри зміну керівництва формальним адміністратором пабліку й далі залишається Максим Лавріненко. Також зазначається, що близько двох тижнів тому з Лавріненком у Львові сталися «деякі пригоди».

Микола Удянський / © Telegram / Сергій Стерненко

Микола Удянський / © Telegram / Сергій Стерненко

«Питання: чи допустимо, що під час війни будь-хто, зокрема особи з паспортом РФ, можуть придбати найбільший телеграм-канал в Україні?» — зазначив Стерненко.

Микола Удянський / © Telegram / Сергій Стерненко

Микола Удянський / © Telegram / Сергій Стерненко

Микола Удянський / © Telegram / Сергій Стерненко

Микола Удянський / © Telegram / Сергій Стерненко

Микола Удянський / © Telegram / Сергій Стерненко

Микола Удянський / © Telegram / Сергій Стерненко

Нагадаємо, раніше Сергій Стерненко повідомляв, що в Іркутській області Росії 15 червня сталася серйозна авіакатастрофа. Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 розбився поблизу міста Свірськ.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
521
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