У трьох областях аварійні відключення: деталі про стан енергосистеми України

Аварійні відключення застосовуються у трьох областях України.

Енергетика

Енергетика / © Associated Press

Ситуація в енергосистемі через удари РФ залишається складною. Є знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській та Запорізькій областях. Там погодинні графіки не діють.

Про це повідомляє «Укренерго».

Наголошується: там, де дозволяють безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та повернути електропостачання споживачам.

Як стало відомо, у частині регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості. Працюватимуть і графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

«З часом і тривалістю можливих знеструмлень за вашою адресою можете ознайомитись на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — нагадують енергетики.

Раніше йшлос про плани щодо відновлення та захисту енергетичних об’єктів у кожній області України з урахуванням досвіду цієї зими. Вони включають не лише ремонт пошкоджених об’єктів, а й будівництво нових захисних споруд. Зеленський доручив доопрацювати проєкти та подати їх на затвердження Раді національної безпеки й оборони (РНБО). Реалізація планів має забезпечити стабільну роботу енергосистеми навіть за потенційних ворожих обстрілів.

