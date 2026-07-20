- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 440
- Час на прочитання
- 1 хв
У центральній області пролунали вибухи: влада попередила про російську атаку
Вибухи в Полтаві пролунали о 09:41. Уламки російського БпЛА впали на відкритій території.
У Полтаві вранці 20 липня пролунали вибухи. Влада повідомила про дронову атаку Росії і роботу протиповітряної оборони (ППО).
Про це інформує начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
За даними моніторингових каналів, вибухи пролунали під час повітряної тривоги о 09:41. Через 5 хв влада повідомила, що звук вибуху, який чули у Полтавській громаді, — це робота ППО.
За словами посадовця, уламки ворожого БпЛА впали на відкритій території.
«Уламки БпЛА пошкодили дах однієї з будівель у Полтавському районі. Також пошкоджено лінію електропередачі. Знеструмлено прилеглі домоволодіння», — зауважив Дяківнич.
Інформації щодо травмованих не надходило.
Повітряні сили перед вибухами у місті попереджали про реактивний дрон, який рухався у напрямку Полтави.
Атака РФ по Україні — останні новини
Нагадаємо, Росія вранці 20 липня завдала ракетної атаки по Одесі. Керівник МВА Сергій Лисак прокоментував і повідомив про пошкодження інфраструктури.
Також росіяни атакували Запоріжжя. Вдарили КАБами по місту. Загинуло троє людей, серед яких — 11-річна дівчина. Її тіло дістали з-під завалів будинку.