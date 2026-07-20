У центральній області пролунали вибухи: влада попередила про російську атаку

Вибухи у Полтаві / © tsn.ua

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У Полтаві вранці 20 липня пролунали вибухи. Влада повідомила про дронову атаку Росії і роботу протиповітряної оборони (ППО).

Про це інформує начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За даними моніторингових каналів, вибухи пролунали під час повітряної тривоги о 09:41. Через 5 хв влада повідомила, що звук вибуху, який чули у Полтавській громаді, — це робота ППО.

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За словами посадовця, уламки ворожого БпЛА впали на відкритій території.

«Уламки БпЛА пошкодили дах однієї з будівель у Полтавському районі. Також пошкоджено лінію електропередачі. Знеструмлено прилеглі домоволодіння», — зауважив Дяківнич.

Інформації щодо травмованих не надходило.

Повітряні сили перед вибухами у місті попереджали про реактивний дрон, який рухався у напрямку Полтави.

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