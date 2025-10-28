У центрі Чернігова впав «Шахед»: у місті виникли проблеми з мобільним зв’язком

БпЛА атакував Чернігів

Увечері 27 жовтня в центральній частині Чернігова впав ударний дрон «Шахед».

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Суспільне.

«Зафіксовано падіння „шахеда“ в центральній частині міста. Наслідки уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Кореспонденти видання зазначили, що після падіння безпілотника в Чернігові спостерігаються перебої з мобільним зв’язком.

За даними Повітряних сил ЗСУ, о 23:45 російські дрони прямували зі сходу у напрямку Чернігова.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт у Корюківському районі Чернігівщини.

Ми раніше інформували, що аварійні відключення електропостачання сталися у значній частині Чернігівщини.