У центрі Чернігова впав «Шахед»: у місті виникли проблеми з мобільним зв’язком
Російські загарбники знову атакували Чернігів.
Увечері 27 жовтня в центральній частині Чернігова впав ударний дрон «Шахед».
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Суспільне.
«Зафіксовано падіння „шахеда“ в центральній частині міста. Наслідки уточнюються», — йдеться у повідомленні.
Кореспонденти видання зазначили, що після падіння безпілотника в Чернігові спостерігаються перебої з мобільним зв’язком.
За даними Повітряних сил ЗСУ, о 23:45 російські дрони прямували зі сходу у напрямку Чернігова.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт у Корюківському районі Чернігівщини.
Ми раніше інформували, що аварійні відключення електропостачання сталися у значній частині Чернігівщини.