У центрі Чернівців чоловік кинув гранату посеред вулиці, є поранені (фото)

У центрі Чернівців на вулиці Героїв Майдану під час конфлікту один із чоловіків кинув гранату, внаслідок чого поранення отримали троє людей.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

За даними правоохоронців, повідомлення про вибух надійшло до чергової частини сьогодні вночі. Попередньо встановлено, що під час суперечки один із учасників конфлікту застосував боєприпас, ймовірно, гранату. Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє громадян. Одну особу госпіталізовано до медичного закладу, ще двом допомогу надали на місці.

Окрім того, вибуховою хвилею та осколками пошкоджено легковий автомобіль, що був припаркований поруч.

У поліціїї розповіли, що у результаті невідкладних оперативних заходів правоохоронці встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 32-річний місцевий житель. Чоловіка затримано.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

