ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
2 хв

У центрі Дніпра люди в балаклавах погрожували нардепу: подробиці

Роман Каптєлов повідомив про напад озброєних осіб у масках.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Роман Каптєлов повідомив про напад озброєних осіб у масках.

Роман Каптєлов повідомив про напад озброєних осіб у масках. / © соцмережі

Народний депутат України Роман Каптєлов заявив про інцидент за участю озброєних осіб у балаклавах. Про подію стало відомо ввечері 27 лютого. За його словами, невідомі в центрі Дніпра погрожували йому фізичною розправою та застосуванням вогнепальної зброї.

Про це він повідомив у соцмережах.

«Сьогодні о 19:30 на проспекті Яворницького мене було зупинено. До мене під’їхав автобус, з якого вибігли люди в балаклавах. На мою вимогу запросити поліцейського один із присутніх назвався співробітником, однак інші особи в масках не представилися та не надали жодних документів», — зазначив нардеп.

Також додав, невідомі діяли агресивно та погрожували пістолетом і фізичною розправою. Каптєлов також підкреслив, що такі випадки у місті, на його думку, мають системний характер, і висловив обурення методами роботи невідомих осіб. Також закликав розібратися у цій ситуації.

«Сил терпіти це більше немає. Щодня відбувається одне й те саме: люди в балаклавах, без документів і без представлення, зі зброєю — залякують та принижують громадян. Я не знаю їхніх прізвищ та імен. Є лише автомобіль із номерним знаком», — зазначив нардеп.

Що сталося потім у цій ситуації нардеп не повідомив.

Що відомо про Романа Каптєлова

Роман Каптєлов — народний депутат 9 скликання від партії «Слуга народу», обраний на Дніпропетровщині. Його політична та особиста діяльність супроводжується низкою резонансних розслідувань.

Зокрема, журналісти проєкту «Схем» виявили, що нардеп не задекларував нерухомість у Москві та доходи дружини, яка є громадянкою РФ і працює на російську держустанову. Також зафіксовано, що під час війни закордонні відпустки депутата збігалися з поїздками його дружини з Росії до Туреччини. Через ці факти у 2025 році правоохоронці провели у Каптєлова обшуки у справі про недостовірне декларування.

У парламентській роботі він відзначився підтримкою законопроєктів, які критики вважають підривом незалежності антикорупційних органів (НАБУ та САП) і лобіюванням інтересів забудовників.

Політичні погляди нардепа також ставали об’єктом критики: він називав Україну «маріонеткою Європи». До обрання у Раду Каптєлов, який отримав освіту політолога в Москві та змінив прізвище Мігрін на прізвище дружини, займався соціологічними дослідженнями та працював радником голови Миколаївської ОДА.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко опинилася в центрі уваги антикорупційних органів через підозру у підкупі нардепів. Згадуємо найгучніші скандали політикині — від газових схем 90-х до нічних обшуків у офісі «Батьківщини».

Дата публікації
Кількість переглядів
227
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie