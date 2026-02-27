У центрі Дніпра люди в балаклавах погрожували нардепу: подробиці

Роман Каптєлов повідомив про напад озброєних осіб у масках. / © соцмережі

Реклама

Народний депутат України Роман Каптєлов заявив про інцидент за участю озброєних осіб у балаклавах. Про подію стало відомо ввечері 27 лютого. За його словами, невідомі в центрі Дніпра погрожували йому фізичною розправою та застосуванням вогнепальної зброї.

Про це він повідомив у соцмережах.

«Сьогодні о 19:30 на проспекті Яворницького мене було зупинено. До мене під’їхав автобус, з якого вибігли люди в балаклавах. На мою вимогу запросити поліцейського один із присутніх назвався співробітником, однак інші особи в масках не представилися та не надали жодних документів», — зазначив нардеп.

Реклама

Також додав, невідомі діяли агресивно та погрожували пістолетом і фізичною розправою. Каптєлов також підкреслив, що такі випадки у місті, на його думку, мають системний характер, і висловив обурення методами роботи невідомих осіб. Також закликав розібратися у цій ситуації.

«Сил терпіти це більше немає. Щодня відбувається одне й те саме: люди в балаклавах, без документів і без представлення, зі зброєю — залякують та принижують громадян. Я не знаю їхніх прізвищ та імен. Є лише автомобіль із номерним знаком», — зазначив нардеп.

Що сталося потім у цій ситуації нардеп не повідомив.

Що відомо про Романа Каптєлова

Роман Каптєлов — народний депутат 9 скликання від партії «Слуга народу», обраний на Дніпропетровщині. Його політична та особиста діяльність супроводжується низкою резонансних розслідувань.

Реклама

Зокрема, журналісти проєкту «Схем» виявили, що нардеп не задекларував нерухомість у Москві та доходи дружини, яка є громадянкою РФ і працює на російську держустанову. Також зафіксовано, що під час війни закордонні відпустки депутата збігалися з поїздками його дружини з Росії до Туреччини. Через ці факти у 2025 році правоохоронці провели у Каптєлова обшуки у справі про недостовірне декларування.

У парламентській роботі він відзначився підтримкою законопроєктів, які критики вважають підривом незалежності антикорупційних органів (НАБУ та САП) і лобіюванням інтересів забудовників.

Політичні погляди нардепа також ставали об’єктом критики: він називав Україну «маріонеткою Європи». До обрання у Раду Каптєлов, який отримав освіту політолога в Москві та змінив прізвище Мігрін на прізвище дружини, займався соціологічними дослідженнями та працював радником голови Миколаївської ОДА.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко опинилася в центрі уваги антикорупційних органів через підозру у підкупі нардепів. Згадуємо найгучніші скандали політикині — від газових схем 90-х до нічних обшуків у офісі «Батьківщини».