У центрі Івано-Франківська під обстрілом РФ загинули двоє людей: серед поранених — дитина
Через атаку по центру Івано-Франківська пошкоджено 10 житлових будівель.
Унаслідок ворожого удару 24 березня по центральній частині Івано-Франківська загинули двоє людей. Ще четверо осіб отримали поранення, серед яких 6-річна дитина.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
За словами очільниці області, постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Крім людських жертв, атака спричинила значні руйнування цивільної інфраструктури.
«Ще четверо людей постраждали, серед них — 6-річна дитина. Усім надається необхідна медична допомога. Пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будівель», — повідомила Світлана Онищук.
На місці влучання наразі працюють усі екстрені та профільні служби. Керівниця ОВА закликала мешканців регіону суворо дотримуватися правил безпеки.
«Закликаю жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги — до відбою перебувате в укриттях або безпечних місцях», — наголосила Онищук.
Масована атака на Україну 24 березня — останні новини
Нагадаємо, у вівторок, 24 березня, Росія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак на територію України. Лише у денний час зафіксували проліт понад 400 ударних безпілотників, є підтверджені влучання.
У Львові 24 березня пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів. У місті працювала протиповітряна оборона.
Окрім цього, в Івано-Франківську пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів, у місті теж працювала протиповітряна оборона.
Під час російської атаки на Дніпро 24 березня уламок залетів у кабінет у будинку міського голови Бориса Філатова. Він показав наслідки влучання уламка, який пробив вікно та ролети в його кабінеті.