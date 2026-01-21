У центрі Хмельницького під час мітингу через відключення світла чоловік погрожував гранатою (відео)

Жителі Хмельницького вийшли на мітинг через тривалі відключення світла / © Суспільне

У Хмельницькому через відключення світла протестувальники перекрили дорогу, один з учасників погрожував зброєю. Його затримано.

Про це повідомляють кореспонденти “Суспільне Хмельницький” з місця події.

Під час протесту, який переріс у перекриття руху на вулиці Кам’янецькій та поблизу майдану Незалежності, один із чоловіків із натовпу почав погрожувати, що відкриє стрілянину або підірве гранату у разі спроби його затримання.

За інформацією журналістів, на місце оперативно прибули співробітники поліції. Чоловіка затримали, небезпечних предметів він застосувати не встиг. Обставини інциденту та походження вибухового предмета з’ясовують правоохоронці.

Що відомо про мітинг в Хмельницькому

21 січня у Хмельницькому місцеві жителі вийшли на мітинг через тривалі та нерівномірні відключення електроенергії. Спочатку в акції брали участь понад 20 людей, згодом кількість учасників зросла майже до 150. Протестувальники перекрили рух транспорту та вирушили до місцевої ОВА, щоб отримати пояснення щодо графіків.

Як сказав мітингувальникам в.о. гендиректора АТ «Хмельницькобленерго» Святослав Козленко, тривалі відключення електроенергії пов’язані з пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів та обмеженими технічними можливостями мереж. Щодо питання розподілення електроенергії, то це вирішує «Укренерго».

«Там вирішують — в кого є світло, а в кого немає», — зазначив він.

Нагадаємо, в Києві досі немає графіків відключень світла.

Як пояснили фахівці ДТЕК, вже заживлено критичну інфраструктуру, але енергосистема міста працює в глибокому аварійному режимі. Доступної електроенергії в рази менше, ніж потрібно Києву взимку. Саме тому в столиці досі чинні екстрені відключення.